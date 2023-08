Eisschollen treiben durch Stadt in Norditalien

Erst am Samstag sorgte in Deutschland ein Hagelsturm mit einer 30 Zentimeter dicken „Schneedecke“ für Aufsehen. Nun durchlebte der Ort Tricesimo in der Provinz Udine in Norditalien ein ähnliches Phänomen - mitten im Sommer bildete sich hier nicht nur eine weiße Fahrbahn, regelrechte Eisschollen trieben über die Straßen.