Wenn ein Mann mit Rad und Tat zur Seite steht

Wie viele Fahrräder in seinem Geschäft zum Ausleihen bereitgestellt sind, kann Johann Schneeberger nicht mit Gewissheit sagen. „Um die 200 werden es schon sein“, meint der Mechaniker, während er in der Werkstatt einen nagelneuen KTM-Flitzer zusammenbaut. „Ich will den Leuten hauptsächlich Räder anbieten, die dem neuesten Stand der Technik entsprechen.“