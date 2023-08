Kickl & die Gagen: Erste Risse in der blauen Mauer

„Dämpfer, aber fest im Sattel“

Die Vizehauptleute Manfred Haimbuchner (OÖ) und Marlene Svazek (Salzburg) opponierten öffentlichkeitswirksam gegen Kickls Nulllohnrunden-Parole. Doch was bedeutet das für den Provokateur? „Es ist ein Aufbegehren der stärksten Landesparteien. Es ist ein erster echter Dämpfer für Kickl“, sagt Politikberater Thomas Hofer. Diese Episode offenbare zwei Denkrichtungen in der FPÖ. Die radikale Opposition von Kickl, die gemäßigte Position der Mitregierenden Haimbuchner und Svazek. Auch wenn es erste Risse in der blauen Mauer gebe, „Kickl sitzt weiter fest im Sattel“.