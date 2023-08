Kickl: „Gehaltsverzicht ist ein Akt des Anstandes“

Kickl appelliert an blaue Landespolitiker

Auf den Vorwurf, es handle sich nur um Symbolpolitik, erklärte er, der Verzicht sei tatsächlich ein Symbol, „und zwar ein richtiges und wichtiges in Zeiten wie diesen“. Er könne zwar niemanden verpflichten, da die Landesgruppen in dieser Angelegenheit eigenständig entscheiden würden. „Aber ich hoffe, dass der eine oder andere bis dahin noch einmal darüber nachdenkt, ob man nicht mehr Wertschätzung für die Politik erreicht, wenn man unter solchen Umständen verzichtet, als wenn man zugreift“, appellierte er an seine Parteikollegen.