Wein und Tanz zwischen den Wurzeln der Rebstöcke

Kein Plan ohne Plan

Im Mittelpunkt stand, „Nomen est Omen“, natürlich der Weingenuss. Aber auch knapp 20(!) Bands nationaler und internationaler Herkunft sorgten dafür, dass jeder Musikgeschmack bedient worden ist. Das Besondere an der Veranstaltung ist eigentlich seit je her auch der Veranstalter selbst: Friedl Umschaid, der auch einer der federführenden Köpfe des „Nonseums“ in dem selbst ernannten „verruckten“ Weinviertler Ort ist, lässt nicht organisieren - er ist für all seine Gäste und auch bei Notfällen da, wie sich heuer zeigte: Als (bedingt durch feuchte Stellen in den Kellern) der Strom ausfiel, ging er kurzerhand nach Hause und kam mit einem Karren voll Stromkabeln wieder, die sein Technik-Team als Notüberbrückung verlegte.