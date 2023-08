Barisic: „Das hört sich alles komisch an, aber...“

Joachim Standfest (Altach-Trainer): „Wir haben Rapid richtig in die Karten gespielt, sind defensiv nicht kompakt gestanden. Wir hatten zu Beginn Probleme mit ihrer Rotation im Zentrum. Bis zum 0:1 waren wir gar nicht so schlecht im Spiel und hatten zwei bis drei gute Umschaltsituationen. Wir haben gewusst, dass Rapids große Stärke das Umschaltspiel ist und dann lassen wir fünf bis sechs Umschalter in Hütteldorf zu. Da läuft was falsch. Heute sind wir alle enttäuscht von unserem Auftritt.“