Rapid gegen SCR Altach ab 17 Uhr LIVE

Im übernächsten Spiel am Donnerstag (21.00 Uhr) ist dann Debrecen in der dritten Runde der Conference-League-Qualifikation in Hütteldorf zu Gast, danach geht die Reise zum Rückspiel am 17. August fast an die rumänische Grenze. „Das wird sicher eine spannende Auseinandersetzung, in der es keinen klaren Favoriten gibt“, schätzte Barisic die Lage ein. Es warte eine Spitzenmannschaft der ungarischen Liga, die „extrem spielstark“ sei und Fußball spielen wolle. „Für uns ist es wie ein i-Tüpfelchen. Es wird auf keinen Fall leicht, es gibt sowieso keine Radlfahrer mehr als Gegner“, sagte Barisic.