Dreijährige mit siedend heißem Wasser übergossen

Am Samstagvormittag war eine 37-jährige Feldkirchnerin, ihre dreijährige Tochter sowie ihr fünfjähriger Sohn mit weiteren Familienmitgliedern in einem Kaffeehaus in Feldkirchen. Als die Frau sich ihren Tee einschenken wollte, stieß das Mädchen ihre Mutter. Dabei fiel der Frau die Teekanne mit dem siedend heißen Wasser aus der Hand. Das heiße Wasser ergoss sich über das Mädchen, das dadurch Verbrennungen unbestimmten Grades erlitt.