Unwetter: Wo es in den nächsten Stunden ernst wird

Kleine Überflutungen in Oberösterreich möglich

Die Niederschläge von Freitagnacht setzen sich auch in Oberösterreich am Samstag fort, sollen aber im Tagesverlauf auch wider abschwächen. Dennoch werden die Wasserstände an den Hauptgewässern deutlich ansteigen. Das Land Oberösterreich informiert, dass am Inn und an der Enns Warngrenzen erreicht und leicht überschritten werden könnten. Bei kleinen und mittelgroßen Gewässern sind kleinräumige, lokal begrenzte Überflutungen möglich.