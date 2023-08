Betroffene: „So etwas haben wir noch nie erlebt!“

„Bei uns hat es die Holzbrücke mit den Eisenstehern direkt vor dem Haus weggerissen. Der ganze Hof ist überflutet. Wir haben unsere Kaninchen zum Glück noch rechtzeitig in Sicherheit gebracht“, schildert eine Betroffene. Auch Familie Matschek aus dem Granitztal hat es schlimm erwischt: „Wir haben in der Nacht die Feuerwehr alarmiert, weil unser Keller unter Wasser stand. In der Früh wurden wir dann von den Einsatzkräften evakuiert, weil es für uns nicht mehr sicher war“, so Matschek.