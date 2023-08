Erdrutsch: Tiroler Ort nur über Bayern erreichbar

Die Wettersituation blieb am Samstagnachmittag in Tirol weiter angespannt, zumindest teilweise konnte aber eine leichte Entwarnung gegeben werden. Weiterhin Warnstufe „Orange“ herrscht jedoch in Teilen des Außerferns und entlang der Großache im Bezirk Kitzbühel. Die L37 Thierseestraße im Bezirk Kufstein musste nach einem Erdrutsch gesperrt werden.