Weltkriegs-Bombe? Explosion riss Krater in Feld!

Niemand verletzt, keine Schäden an Gebäuden

Ungerank selbst befand sich am Samstagvormittag am Heimweg vom Urlaub. „Meine Kinder berichteten mir von einer wahnsinnigen Explosion“, so der Dorfchef. Auch der örtliche Feuerwehrkommandant habe ihn informiert. Dieser sprach von einer Bombenexplosion.