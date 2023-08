Neun Gemeinden mit neuem Chef

Da im Jahr vor der Bürgermeister-Direktwahl bereits eine Mehrheit in der Gemeindevertretung reicht, wird in vielen Gemeinden der Wechsel aber schon jetzt vollzogen. So etwa in Eben, wo Franz Fritzenwallner Ende Juni zum Nachfolger von Herbert Farmer (beide ÖVP) gewählt wurde. Der 53-jährige Ex-Bankmitarbeiter und Nebenerwerbsbauer will sich in den Monaten bis zur Wahl einen kleinen Amtsbonus erarbeiten.