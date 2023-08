Senioren wollen Bargeld-Quellen in jeder Gemeinde

Ein Platzerl in der Verfassung

Kanzler Nehammer will Bargeld als Zahlungsmittel in der Bundesverfassung absichern. Das hat ihm schon viel Häme in den sozialen Medien eingebracht - mit aber auch berechtigten Forderungen, zum Beispiel nach einer Absicherung der Pflege in der Verfassung und ähnlichen Nöten.

Doch auch „die Sicherung einer Grundversorgung mit Bargeld“ ist Teil dieses Nehammer-Vorstoßes. Damit trifft er auf das Anliegen von Seniorenvertreter Josef Pühringer nach möglichst lückenloser Bankomatendichte. Und das ist gut so!