Bei diesen Preisen vergehen einem Durst und Hunger

Aufmerksame „Krone“-Leser wissen bereits: Wer am Rathausplatz satt werden will, muss tief in die Tasche greifen. Für ein paar Happen mussten wir beim Test knapp 65 Euro hinblättern. Doch ein Blick auf zwei andere Events der vergangenen Wochen zeigt, da geht noch mehr. Bei den Preisen am Lichterfest an der Donau oder beim Kabarettfestival im Arkadenhof des Wiener Rathauses bleibt einem beinahe die Spucke weg - dabei könnte man sie angesichts die drohende Trockenheit im Rachenraum wirklich gut brauchen.