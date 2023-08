Härtere Gangart nötig mit straffälligen Migranten

Eher Abschiebung in Drittstaaten

Das eine ist „die konsequente Außerlandesbringung“, also Abschiebung in Drittstaaten (das sind Staaten, die nicht zur EU gehören). Dieses Jahr gab es österreichweit zwar bereits rund 5900 Abschiebungen, also um 20…Prozent mehr. Viele davon erfolgten auch aus Oberösterreich. Derzeit befinden sich 113 Personen mit rechtskräftig negativem Asylbescheid in Quartieren der Grundversorgung in Oberösterreich in Vorbereitung auf Abschiebung, wobei für jeden Tag in der Grundversorgung pro Kopf Kosten von 25 Euro anfallen.