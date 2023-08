Beim „wilden Campieren“ will FPÖ strengere Regeln

Die Roma sind wieder da!“ Nahezu jeden Sommer kam es in den vergangenen Jahren in Tulln zu Reibereien mit dem fahrenden Volk, das sich in großer Zahl mit Wohnwagen für mehrere Tage an der Südumfahrung der Stadt niederließ. Daher verwundert es nicht, dass der Tullner FPÖ-Abgeordnete Andreas Bors die geplanten Einschränkungen des „wilden Campierens“ in NÖ begrüßt.