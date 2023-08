Neue Therapie: Spritze senkt Blutdruck 6 Monate

Wirksamkeit erstmals in Studie belegt

Der Effekt des potenziellen neuen Medikaments wurde erstmals in der Phase-I-Studie belegt. Bei den Probanden zeigte sich insgesamt eine Verringerung des Angiotensinogen-Spiegels im Blutserum von 90 Prozent und mehr, wenn die Wirkstoffdosis 100 Milligramm oder mehr betragen hatte. „Nach Einzeldosen von Zilebesiran von 200 Milligramm oder mehr wurden in Woche acht eine Senkung des systolischen Blutdrucks um mehr als zehn mmHg (Millimeter-Quecksilbersäule, Anm.) und des diastolischen Blutdrucks um mehr als fünf mmHg beobachtet“, so die Forscher.