Hoher Blutdruck entsteht schon im Kindesalter

Die Grundlagen für Bluthochdruck (Hypertonie) im Erwachsenenalter werden oft bereits in Kinder- und Jugendtagen gelegt. „Immer mehr Studien deuten darauf hin, dass sich anhand einiger Voraussetzungen in der Kindheit gut voraussagen lässt, ob jemand als Erwachsener zu Bluthochdruck neigt. Deshalb ist diese Lebensphase so wichtig, um der Entwicklung zukünftiger Hypertonie und dem Risiko von Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Herzinfarkt und Schlaganfall im späteren Leben vorzubeugen“, erklärt Ao. Univ.-Prof. Dr. Daniela Baumgartner, Klinische Abteilung für Pädiatrische Kardiologie, Medizinische Universität Graz.