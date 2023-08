Polizisten und Tochter bei Mordprozess am Wort

Die Angeklagte Simona F (32) aus St. Florian am Inn soll vor genau einem Jahr ihrem schlafenden Ehemann mit einer scharfen Klinge in den Hals geritzt haben. Der Gatte erwachte, schrie um Hilfe, den Täter oder die Täterin sah er aber nicht. Eine Notoperation rettete ihm das Leben. In der ersten Einvernahme schützte sie Notwehr vor, der Gatte hätte sich an ihr vergehen wollen. Im ersten Prozessanlauf schob sie überraschend die Schuld auf ihre damals noch nicht schuldfähige 13-jährige Tochter.