Höhere Gehälter für Politiker bleiben Reizthema

Was wird für Oberösterreich gelten?

„Oberösterreich wird die Bundesregelung übernehmen, die eine Anpassung der Bezüge von Landespolitikern in der Höhe von knapp unter fünf Prozent vorsieht“, heißt es aus dem Büro von LH Stelzer. In diesem Zusammenhang ist festzuhalten, dass die Politikerbezüge in Oberösterreich generell und seit Jahren fünf Prozent unter dem im österreichweit gültigen Bezügegesetz vorgesehenem Betrag liegen. Oberösterreich hat also eine eigene, etwas schlechtere Gehaltspyramide, siehe die Grundlage hier in §2.