Anwältin: „Tat wäre verhinderbar gewesen“

Mutter war wegen Wahn kurz vor der Tat in Behandlung

Die Mutter sei bereits nach der Geburt des zweiten Kindes aufgrund einer wahnhaften Störung im Landesklinikum Tulln in stationärer Behandlung gewesen. Anwältin Astrid Wagner fragt sich: „Wie konnte es sein, dass sie in dem Zustand entlassen wurde?“ und ist sich sicher: „Es war ein Fehler, sie zu entlassen. Es wäre verhinderbar gewesen!“.