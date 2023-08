Braut lässt sich von Taifun nicht aufhalten

Am Morgen von Paulo und Mae Padillas Hochzeit stand das Wasser kniehoch. Die Provinz Bulacan in den Philippinen wurde schwer von Regenfällen, die von zwei Taifunen ausgelöst wurden, getroffen. Jedoch wollte das Brautpaar seine Zeremonie trotzdem abhalten. Der Bräutigam Paulo meinte: „Selbst wenn unsere Fahrzeuge in der Flut versinken, wollten wir alles versuchen, um hierher zukommen.“