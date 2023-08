Dieb bestahl ehemaligen Arbeitskollegen

Zunächst bettelte der Mann vor einer Kirche in der Stadt Salzburg. Dort traf er auf einen 49-jährigen Flachgauer, mit dem er früher zusammengearbeitet hatte. Aus Mitleid hob der ehemalige Kollege 350 Euro beim Bankomaten für den Slowaken ab, dieser konnte dabei jedoch den Pin Code erspähen. Anschließend gingen die beiden auf ein Getränk in ein Hotel in Maxglan, dort ereignete sich dann der Diebstahl. Während der Österreicher auf die Toilette ging, entnahm der 28-Jährige die Karte, die sich im Rucksack des Opfers befunden hatte. Erst einen Tag später bemerkte der Mann, dass seine Karte nicht mehr da ist. Der Dieb hatte mit dieser inzwischen schon Bargeld behoben und ein Bahnticket gekauft. Momentan dürfte er sich in der Slowakei befinden, er wurde angezeigt.