Motorradfahrer auf die Tunnelwand geschleudert

Wiederbelebung an Unfallstelle

In weiterer Folge kollidierte er aber frontal mit einem entgegenkommenden Lastkraftwagen, welcher von einem 47-jährigen Österreicher gelenkt wurde. Der 38-Jährige wurde zwischen dem LKW und dem PKW eingeklemmt. Der Motorradfahrer musste an der Unfallstelle reanimiert werden und wurde nach der Erstversorgung mit dem Notarzthubschrauber in die Universitätsklinik Innsbruck verbracht. Im Einsatz standen zwei Rettungsfahrzeuge, ein Notarzthubschrauber, 10 Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Gurgl und zwei Polizeistreifen.