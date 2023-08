Wie ein Auto ein ganzes Rad verlieren kann

Was für ein schrecklicher Unfall! Am Wagen eines Mühlviertlers löste sich auf der A1 in Oberösterreich ein Reifen samt Felge und flog auf der gegenüberliegenden Fahrbahn gegen die Frontscheibe eines Pkw - der Lenker (18) wurde schwer verletzt, liegt im Koma. Doch wie kann so etwas eigentlich passieren?