Griss ums Rieder Stadion

Fünf Spiele binnen fünf Tagen würde sogar der Rieder Rasen, der im Frühjahr zum zweitbesten der Bundesliga gewählt wurde, nicht verkraften. Was tun? „Es ist auch logistisch unmöglich, die Reinigung und das Personal zu organisieren. Auch eine Doppelveranstaltung geht sich nicht aus. Daher werden wir Gurten wahrscheinlich schweren Herzens absagen müssen“, sagt Geschäftsführer Rainer Wöllinger, der in der mit Gurten getroffenen Vereinbarung den Passus „Eigenbedarf“ einbauen hat lassen. „Es gibt weitere Gespräche mit Ried. Rapid ist für uns noch besser als Salzburg, im Innviertel gibt’s extrem viele Rapid-Fans, sogar in unserer Mannschaft“, so Gurten-Sportchef Sebastian Dietrich. In Gurten kann der Schlager sicher nicht stattfinden. Alternative: „Mir fallen spontan die Huber-Arena in Wels und das Linzer Blau-Weiß-Stadion ein.“