Bedrückte Stimmung am letzten Arbeitstag bei Kika

Zapfenstreich in St. Johann: Die Kika-Filiale in der Bezirkshauptstadt öffnete am Samstag zum letzten Mal ihre Türen. Viele Pongauer nutzten die letzte Chance und ergatterten Schnäppchen. Neben ihrer Freude herrschten in der Filiale bei den Mitarbeitern aber Frustration und Trauer.