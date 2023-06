Schnäppchenjäger beschimpfen Kika-Mitarbeiter

Insolvenzfonds für finanzielle Unterstützung

„Viele Mitarbeiter sind schon seit 30 Jahren bei dem Unternehmen. Die Wut ist groß“, sagt Hubers Kollege Michael Hofer. Am Mittwoch startete er in der Filiale in St. Johann mit den angekündigten Betriebsversammlungen – um zuzuhören, offene Fragen zu klären und die finanziellen Ansprüche zu sichern. „Wir teilen Anträge für den Insolvenzfonds aus und füllen sie gemeinsam aus. Denn wir möchten so schnell wie möglich die finanzielle Unterstützung zusichern können“, so Hofer.