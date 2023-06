„Viele der Angestellten sind am Boden zerstört“

„Wie soll es in Zukunft weitergehen? Meine Tochter hat ab Ende Juli keine Arbeit mehr“, sagt Saynur Aydihan. Seit Jahren arbeitet ihre Tochter beim Möbelgeschäft Kika in St. Johann. Doch die zweifache Mutter verliert in weniger als zwei Monaten ihren Job. Wie berichtet hatte der neue Eigentümer der Möbelkette am Dienstag erklärt, mehr als die Hälfte der Kika/Leiner-Filialen in Österreich zu schließen. In Salzburg sind 88 Angestellte in den Filialen St. Johann und Saalfelden betroffen.