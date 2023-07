23 Kika/Leiner-Filialen sperren am Samstag zu

23 von 40 Kika/Leiner-Filialen sperren am morgigen Samstag endgültig zu. In den betroffenen Standorten läuft noch ein Abverkauf mit Preisreduktionen von bis zu 77 Prozent. Darunter sind etwa Möbelhäuser in Wien-Ottakring, Wien-Nord, Eisenstadt und Linz.