Fossilien beweisen Krokodile in Oberösterreich

In der Zeit der Dinosaurier, also im Erdmittelalter, gab es Krokodile – auch in Oberösterreich. Ein Schlossherr im Hausruckviertel sammelte wie besessen Überreste von diesen Reptilien, aber auch andere Fossilien, die davon erzählen, wer einst im Land ob der Enns graste oder schwamm. Nun hat das Land OÖ diese wertvolle Sammlung erworben.