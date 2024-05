4 Euro für ein Ticket, 800.000 für die Referees!

Die in Fußball-Österreich nur im Osten gut funktionierende Regionalliga gleicht einer Sackgasse. Und mit ihr der Unterbau der 2. Liga, die selbst ein Problem hat: Hohe Kosten, wenig Kundschaft. So lag der Zuschauerschnitt in der 27. und damit letzten Runde grundsätzlich zwar bei beachtlichen 1283 pro Spiel – aber nur deshalb, weil zur GAK-Meisterparty gegen SV Horn 7900 in Stadion kamen.