„Flucht aus der Branche ist oft letzter Ausweg“

Dass es im Pflege- und Gesundheitsbereich seit langer Zeit brodelt, ist keine Neuigkeit. Das beweist auch ein Brief an die politischen Verantwortlichen vom 26. März, der der „Krone“ vorliegt. „Eine Belastungswelle nach der anderen rollt über die Kollegen der oberösterreichischen Betreuungs-, Pflege- und Gesundheitseinrichtungen hinweg“, heißt es gleich zu Beginn in dem Schreiben an Landeshauptmann Stelzer, Gesundheitslandesrätin Haberlander, Soziallandesrat Hattmannsdorfer, Gemeindebundpräsident Mader und Städtebund-Präsident Luger.