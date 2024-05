Für die neue Parkgebühr hagelt es jetzt Kritik

So umstritten die Einführung der Parkgebühren am Toscana-Parkplatz in Gmuden auch war, so umstritten ist nun auch die Umsetzung. Beeinträchtige fühlen sich „vergessen“ gelassen. Während das Abstellen eines Autos pro Tag acht Euro kostet, können große Reisebusse gratis am Ufer des Traunsees parken.