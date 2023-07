Kika/Leiner: Wieder Hunderte beim AMS angemeldet

Gewerkschaft fordert klare Richtlinien

Härtefälle müssten dem Geschäftsführer Wieser bekanntgegeben werden, der dann in Gutsherrnmanier entscheidet, ob und wie viel jemand bekommt. „Dieses willkürliche Entscheiden nach Gutdünken, ohne jede Definition eines Härtefalls oder Festlegung auf Summen, erinnert an Cäsaren, die dem Gladiator den Daumen hoch oder runter zeigen“, so Teiber.