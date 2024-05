Zwillinge aus Altenhof im Finale der Talenteshow

Für Anja und Jana Starlinger aus Altenhof am Hausruck geht ein Traum in Erfüllung. Sie setzten sich in den vergangenen zehn Wochen bei der ORF-Castingshow „Die große Chance“ durch und stehen nun im Finale: Die Zwillingsschwestern wollen die Jury heute, Freitag, mit einem eigenen Song überzeugen.