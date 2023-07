Wenn das Waldviertel plötzlich im Süden liegt

30 Kilometer wandert die klimatische Anbaugrenze pro Jahr nach Norden, betont Heinz Wasner, Braumeister der Zwettler Privatbrauerei. Das spürt man in Waidhofen an der Thaya, denn auch dort bangen die Landwirte jährlich um die richtigen Niederschlagsmengen für die perfekte Sommerbraugerste. Durch das Klima ist das Waldviertel für das älteste Korn Europas - 7000 Jahre baut man auf dem Kontinent Gerste an - eines der südlichsten Anbauregionen der Welt.