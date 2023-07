„Brüssel reißt immer mehr Kompetenzen an sich“

Generell machte sich Vilimsky, der bis Ende Juni 2014 Abgeordneter zum Österreichischen Nationalrat war, im „ZiB 2“-Interview für mehr direkte Demokratie stark. Die vielen Volksabstimmungen in der Schweiz seien „sehr gut“, zur Initiative Sky Shield solle in Österreich ebenfalls das Volk befragt werden. Das Bündnis sei „rein NATO-dominiert“, ein Beitritt nicht mit der Neutralität vereinbar. 14 NATO-Staaten würden dem Bündnis angehören. Am stärksten sei Joe Biden (US-Präsident, Anm.), der „nicht mehr Herr seiner geistigen Lage ist.“