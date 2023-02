FPÖ: Zum Vertrag mit Putin-Partei ist alles gesagt

Alles, was das Abkommen mit Einiges Russland betrifft, liege bereits am Tisch und sei vielfach diskutiert worden, sagte Generalsekretär Christian Hafenecker. Mit dem der APA vorliegenden Vertrag konfrontiert, sagte Hafenecker, dieser sei „ausgelaufen“, was auch von russischer Seite bestätigt worden sei. Hafenecker ortet in der jüngsten Aufforderung lediglich ein „Ablenkungsmanöver von der eigenen Obmann-Debatte“ bei der SPÖ. Völlig unverständlich ist für ihn die Aufforderung von Bundesgeschäftsführer Christian Deutsch, dem Rechnungshof diesbezüglich Einschau zu gewähren. Stattdessen verweist der freiheitliche Generalsekretär auf den Unabhängigen Parteientransparenzsenat. „Deutsch sollte das Modell der österreichischen Parteienförderung kennen“, so Hafenecker.