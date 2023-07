Galerie Ropac feiert 40er mit illustren Gästen

Es begann im Sommer 1983 – Der gebürtige Kärntner Thaddaeus Ropac eröffnete eine kleine Galerie in der Salzburger Innenstadt. Das ist nun 40 Jahre her. Mittlerweile hat die Galerie Standorte in Paris, London und Seoul. „Das waren viele kleine Schritte, die uns dahin geführt haben, wo wir heute sind“, erklärt der Galerist. Der Weg dorthin hielt durchaus auch einige Hindernisse bereit. „Das Wichtigste war immer das Vertrauen der Künstler. Man muss an das glauben, was die Künstler machen und sie darin unterstützen. So entsteht Vertrauen.“