Afrikanischer Union reicht Putins Angebot nicht

Die Afrikanische Union hat Putins Vorschläge für Getreidelieferungen als unzureichend bezeichnet. Es bräuchte einen Waffenstillstand in der Ukraine, hieß es am Freitag in St. Petersburg. Wie berichtet, hatte der russische Präsident am Donnerstag zugesichert, kostenloses Getreide an sechs afrikanische Länder zu liefern.