Kriegsrecht in der Ukraine bis November verlängert

Verräter in eigenen Reihen

Die Angriffe konzentrieren sich aktuell auf das Gebiet Saporischschja, die Region Odessa im Süden sowie die Gebiete Chmelnyzkyj, Dnipropetrowsk und Donezk. Der russische Geheimdienst FSB gab an, einen Angriff auf ein russisches Schiff im Schwarzen Meer vereitelt zu haben. An dem Vorhaben sei ein russischer Marinesoldat beteiligt gewesen, der vom ukrainischen Geheimdienst angeworben worden sei. Ihm würde nun unter anderem Hochverrat zur Last gelegt. An einem türkischen Frachtschiff, das Getreide transportierte, sollen zudem „Spuren von Sprengstoff“ gefunden worden sein.