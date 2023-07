Salzburg erwartet Mega-Stau-Samstag

Bereits in den Morgenstunden befürchten Verkehrs-Experten Stau ab Walserberg in Richtung Süden. Der Verkehr soll ab Mittag etwas weniger werden. Entspannung aber ist erst am Sonntag in Sicht. Aufgrund des Ferienstarts steht Salzburg das schlimmste Reisewochenende des Jahres bevor. Bereits am Freitag reichte der Stau am Walserberg neun Kilometer zurück.