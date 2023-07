Schafbergbahn: Waggon mit 50 Personen entgleist

An einer flachen Stelle sprang der Waggon aus den Schienen und neigte sich auf die Seite. Beim Vorfall in der Mittagszeit waren 50 Fahrgäste in der Bahn, die mit 7 km/h unterwegs war. Polizei oder Rettung wurden nicht verständigt, daher wurde der Fall erst am Freitag bekannt. Den Fahrgästen konnte aus der Garnitur geholfen werden.