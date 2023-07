Die größte Herausforderung für den OMV-Konzern

Die OMV gibt Gas: Also den Vorwurf, dass sie weiter auf Russen-Gas setzt, kann man der OMV, an der die Republik mit 31,5 Prozent beteiligt ist, nicht machen: Sie bemüht sich wirklich, neue Bezugsquellen für den heimischen Markt zu finden und vertraglich zu fixieren. Zuerst über Norwegen, jetzt der Vertrag mit BP, die Inlandsproduktion wird ausgebaut. Dazu hat sie sich auch schon Pipeline-Kapazitäten für die nächsten Jahre gesichert. Sie hat nach eigenen Angaben beim Gas ca. 50 Prozent Marktanteil in Österreich.