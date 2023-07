„Wunderkind“: Orbans Kaderschmiede adelt Kurz

Kaderschmiede erhielt eine Milliarde Euro

2020 erhielt die MCC von der ungarischen Regierung über eine Milliarde Euro und damit mehr als alle übrigen Universitäten gemeinsam, laut Medienberichten sollte das MCC zu einer Art nationalkonservativem Gegenmodell der Central European University (CEU) des liberalen US-Financier George Soros aufgebaut werden. Im Mai dieses Jahres geriet die MCC auch in Österreich in die Schlagzeilen, als sie 90 Prozent an der Wiener Privatuniversität Modul University am Kahlenberg erwarb.