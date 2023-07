„Sieht nicht gut aus“: Unsere Wirtschaft stagniert

Nachdem Österreichs Wirtschaft bereits seit dem dritten Quartal 2022 stagnierte, belasteten vor allem die Rezession in der Industrie sowie Einbußen in der Bauwirtschaft die aktuelle gesamtwirtschaftliche Entwicklung, schreibt das Wifo in seiner am Freitag veröffentlichten Schnellschätzung. Im ersten Quartal 2023 hatte es ein BIP-Plus gegenüber dem Vorquartal von 0,1 Prozent gegeben.