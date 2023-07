Nächster Händler pleite: Sport 2000 Sanierungsfall

Die schwarze Serie an Handelspleiten reißt nicht ab: Nach Kika/Leiner, Forstinger, Gerry Weber, Salamander und Co. gibt‘s nun eine Pleite im Sportartikelhandel. Zentrasport Österreich, die Muttergesellschaft von Sport 2000, steht am Stammsitz in Ohlsdorf (Oberösterreich) und im Lager in Regau (OÖ) vor unüberbrückbaren Finanzproblemen.