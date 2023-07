Spanner (50) filmte junge Frauen im Toilettenwagen

Smartphone als „Instrument“

Allerdings lockte das Fest am vergangenen Freitagabend nicht nur Blasmusikfans und Bier-Liebhaber an. So wurde ein 50-jähriger Mann dabei erwischt, wie er in einem Toilettenwagen sein Smartphone als Instrument verwendete - um Videoaufzeichnungen von jungen Frauen anzufertigen. Hierzu befand sich der Mann selbst in einer Kabine und hielt sein Mobiltelefon heimlich unter der Kabine durch und filmte die Frauen.